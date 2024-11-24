مصر.. شطب 716 شخصًا من "قوائم الإرهاب" بعد ثبوت توقف نشاطهم الإرهابي

وذكرت النيابة العامة في بيان، اليوم الأحد، أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط جميع المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.