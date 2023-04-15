خلال خطاب انتخابي له.. إلقاء "قنبلة دخان" على رئيس وزراء اليابان

وتَحَدّث عدد من وسائل الإعلام، بما فيها وكالة كيودو للأنباء، عن إلقاء جسم يشبه "قنبلة دخان" لكن يبدو أنه لم تكن هناك إصابات أو أضرار في مكان الواقعة.