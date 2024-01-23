عملية "المبنى المفخخ" تقض مضاجع إسرائيل.. الرئيس والوزير والزعيم يعلقون!

من جانبه، قال عضو حكومة الاحتلال الإسرائيلية المصغرة بيني غانتس: "في هذا الصباح الصعب، علينا أن نكون متحدين، ونتذكر الثمن الباهظ الذي اضطررنا إلى دفعه مقابل هذه الحرب العادلة والنبيلة، الهدف الذي سقط من أجله أبطالنا هو تأمين مستقبلنا، وإعادة بناتنا وأبنائنا، والعناية بإسرائيل إلى الأبد".