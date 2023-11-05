51 مليار دولار.. قراءة رقمية لخسائر "إسرائيل" في حرب قد تستمر 12 شهراً!

ذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، الأحد، نقلًا عن أرقام أولية لوزارة المالية أن تكلفة الحرب التي تخوضها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
وأوضحت الصحيفة أن تقدير التكاليف، التي تعادل 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرًا، مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لـ"حزب الله" اللبناني أو إيران أو اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبًا.
وأضافت "كالكاليست" أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميًا، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها "إسرائيل" على شكل تعويضات للشركات و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.
وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قال في وقت سابق: إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين، والتي ستكون "أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.
وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الخميس: "إن الدولة ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين، وتوجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجّهوا الأموال لمن يحتاجها" دون أن يذكر أرقاماً".
وأردف: "تمامًا مثلما فعلنا خلال أزمة كوفيد، في العقد الماضي، بنينا هنا اقتصادًا قويًا جدًا، وحتى لو فرضت الحرب علينا خسائر اقتصادية، كما تفعل الآن، فسوف ندفعها دون تردد".
وعقب اندلاع الحرب، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لتصنيف “إسرائيل” إلى "سلبية"، في حين وضعت وكالتا موديز وفيتش تصنيفات "إسرائيل" قيد المراجعة لاحتمال خفضها.