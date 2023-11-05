51 مليار دولار.. قراءة رقمية لخسائر "إسرائيل" في حرب قد تستمر 12 شهراً!

وأوضحت الصحيفة أن تقدير التكاليف، التي تعادل 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرًا، مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لـ"حزب الله" اللبناني أو إيران أو اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبًا.