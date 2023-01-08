"ليست هناك حاجة".. "الناتو" يرفض طلب صربيا نشر الجيش في كوسوفو

من جهتها، ذكرت وكالة "يوروبا برس" الإسبانية، أن الحكومة الصربية قدّمت هذا الطلب في الخامس عشر من ديسمبر الماضي، في ذروة الأزمة بين بريشتينا وبلجراد، عندما ارتقت جماعة من الصرب الذين يعيشون في كوسوفو فوق المتاريس؛ للاحتجاج على اعتقال أفراد منهم.