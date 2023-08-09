اشتباكات بعد انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله.. ومقتل اثنين في لبنان

وتابع: "بعد انقلابها تجمع عدد من المسلحين من ‏الميليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة ‏للسيطرة عليها؛ إذ قاموا برمي الحجارة ثم إطلاق النار؛ ما أسفر عن ‏إصابة أحد الأشخاص المسؤول عن حماية الشاحنة، وتم نقله إلى المستشفى، حيث تُوفي لاحقًا".