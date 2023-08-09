اشتباكات بعد انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله.. ومقتل اثنين في لبنان

كشف مصدران أمنيان أن شخصين قُتلا اليوم الأربعاء في اشتباكات بين عناصر الحزب اللبناني وسكان بلدة، وذلك بعد أن حاصر السكان شاحنة تابعة للحزب، انقلبت وهي محمَّلة بالأسلحة.
وأضاف المصدران بأن الاشتباكات وقعت بالقرب من بلدة الكحالة الجبلية وسط البلاد، وفق ما نقلته "رويترز".
كما قال أحد المصدَرين الأمنيَّين إن الشاحنة مملوكة لحزب الله، وإن أحد القتلى عضو في حزب الله، والثاني من سكان البلدة.
من جانبها، ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الشاحنة انقلبت "بسبب الحمولة الزائدة"، مشيرة إلى حدوث حالة من التوتر بعدما تجمع الأهالي في المكان حول الشاحنة.
وقد أفاد مراسل "العربية/ الحدث" بأن الشاحنة كانت محمَّلة بالذخيرة والأسلحة والعتاد العسكري.
من جانبه، قال مصدر إن الجيش اللبناني طوق الشاحنة التي لم يعرف محتواها.
في المقابل، أصدر حزب الله اللبناني بيانًا، أوضح فيه ما جرى، وقال إنه أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع إلى بيروت انقبلت في منطقة الكحالة.
وتابع: "بعد انقلابها تجمع عدد من المسلحين من الميليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها؛ إذ قاموا برمي الحجارة ثم إطلاق النار؛ ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص المسؤول عن حماية الشاحنة، وتم نقله إلى المستشفى، حيث تُوفي لاحقًا".
كما أوضح البيان أنه حصل تبادُل لإطلاق النار مع المسلحين؛ ما أدى إلى تدخُّل قوة من الجيش اللبناني لمنعهم من الاقتراب من الشاحنة أو السيطرة عليها.