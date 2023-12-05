برنامج الأغذية يعلق نشاطه بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن

وأمام تراجع تمويله- حسب موقع العربية نت- قال البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان، إنه اتخذ "هذا القرار الصعب بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، والتي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص".