تنتج نحو مليون برميل نفط.. جزيرة "خرج" في مرمى النيران الإسرائيلية

في مقابلة مع صحيفة "الجارديان"، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك أن إسرائيل قد تشن غارة جوية واسعة النطاق ضد صناعة النفط الإيرانية، وقد تستهدف كذلك هدفًا عسكريًا مرتبطًا بالبرنامج النووي الإيراني. وأوضح باراك أن مثل هذه الضربة ضد منشآت النفط قد تؤثر بشدة على الاقتصاد الإيراني المتأثر بالعقوبات الأمريكية، دون أن تدفع إيران للرد بقوة كما قد يحدث إذا تم استهداف منشآتها النووية.