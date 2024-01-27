تصاعد الخلافات بين ولاية تكساس وإدارة بايدن.. وهذه حقيقة الانفصال عن أمريكا

وأكّد المسؤولون في ولاية تكساس أن هذه المعلومات مضلّلة وغير صحيحة، وتم تداولها عبر منصة "إكس" وانتشرت على منصات عالمية أخرى، كما تم نشرها من قبل وسائل الإعلام دون التحقق من صحتها، مشيرًا إلى أن تكساس تدعم الوحدة الوطنية وتشدّد عليها، لكنها ترفض سياسة بايدن حول الهجرة التي تشجع الهجرة غير الشرعية.