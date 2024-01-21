وصفته بأقرب أصدقاء الشعب الكوري.. بيونغ يانغ تؤكّد استعدادها لاستقبال بوتين

في أحدث مؤشّر إلى التقارب بين البلدين. أكّدت وزيرة الخارجيّة الكوريّة الشماليّة "استعداد" بلادها "لاستقبال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما نقلت عنها، الأحد، وكالة الأنباء الرسميّة في بيونغ يانغ.