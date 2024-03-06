على بُعد 150 مترًا.. نجاة زيلينسكي ورئيس وزراء اليونان من قصف روسي

وقال زيلينسكي للصحفيين: "ترون مع من نتعامل. إنهم لا يهتمون بالمكان الذي يضربون. أعلم أنه كانت هناك إصابات اليوم. لا أعرف كل التفاصيل بعد، لكنني أعرف أن هناك ضحايا".