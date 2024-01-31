مسؤولون: الرئيس التركي يزور مصر 14 فبراير

نقلت "بلومبيرغ" عن مسؤولين أتراك مطلعين، اليوم "الأربعاء"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر خلال شهر فبراير المقبل؛ في خطوة لتدعيم استعادة العلاقات بعد أكثر من عقد من التوتر.