مسؤولون: الرئيس التركي يزور مصر 14 فبراير

نقلت "بلومبيرغ" عن مسؤولين أتراك مطلعين، اليوم "الأربعاء"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر خلال شهر فبراير المقبل؛ في خطوة لتدعيم استعادة العلاقات بعد أكثر من عقد من التوتر.
وأوضح المسؤولون أن من المتوقّع أن يزور "أردوغان" مصر في 14 فبراير؛ لتعزيز التعاون في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأضافوا: أن من المتوقّع أن تركز المحادثات بين "أردوغان" والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على شحنات المساعدات للفلسطينيين في غزة، والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب.
وستكون هذه هي الزيارة الأولى لـ"أردوغان" إلى مصر منذ عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو 2013، وهو ما عارضته تركيا بشدة.