إعلان قادة "العشرين": لا يجوز استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها

وقال إعلان قادة "العشرين": ندعو لمعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون بشكل عاجل وفعال في البلدان النامية، وعلى جميع الدول الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي، كما ندعو لتسريع التنفيذ الكامل والفعال لخطة 2030 للتنمية المستدامة.