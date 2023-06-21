روسيا تشن هجوماً على كييف بطائرات مسيّرة انتحارية إيرانية الصُنع

وفقاً لتقرير عسكري، قدّمته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قامت الدفاعات الجوية بإسقاط 28 طائرة من دون طيّار من مجموع 30 طائرة استخدمتها روسيا في الهجوم على المدينتَيْن.