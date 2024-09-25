"نتنياهو": أي مفاوضات عن لبنان ستكون تحت النار وسنواصل ضرب "حزب الله"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، رفضه لأي تهدئة في لبنان، وقال إن "أي مفاوضات تهدئة ستكون تحت النار" وسنواصل ضرب حزب الله"، وتعهد بإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية في الشمال إلى منازلهم، وقال إن جماعة حزب الله المدعومة من إيران تتعرض إلى ضربات أقوى مما يمكن أن يتخيلوه.