"نتنياهو": أي مفاوضات عن لبنان ستكون تحت النار وسنواصل ضرب "حزب الله"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، رفضه لأي تهدئة في لبنان، وقال إن "أي مفاوضات تهدئة ستكون تحت النار" وسنواصل ضرب حزب الله"، وتعهد بإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية في الشمال إلى منازلهم، وقال إن جماعة حزب الله المدعومة من إيران تتعرض إلى ضربات أقوى مما يمكن أن يتخيلوه.
وقال في رسالة مصورة قصيرة: "لا يمكنني الخوض في التفاصيل بشأن كل ما نقوم به، لكن أستطيع أن أخبركم بشيء واحد وهو أننا مصممون على إعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم".
وفي السياق ذاته، أكد الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أن الغارات الجوية على لبنان ستتواصل من أجل تدمير البنية التحتية لحزب الله، وكذلك الاستعداد لعملية برية محتملة للقوات الإسرائيلية.
وذكر بيان صادر عن الجيش أن هاليفي أبلغ الجنود عند الحدود مع لبنان: "تسمعون الطائرات فوقنا، نوجه ضربات طوال اليوم، هذا لإعداد الأرض لدخولكم المحتمل، ولمواصلة إضعاف حزب الله".