إيران تعلن انتهاء القيود على برنامجها النووي وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية

إلا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات على إيران، أدى إلى تقليص طهران التزاماتها تدريجيًا، وصولًا إلى إعلانها اليوم انتهاء القيود بشكل كامل، في خطوة قد تعيد الملف النووي الإيراني إلى واجهة التوترات الدولية مجددًا.