إيران تعلن انتهاء القيود على برنامجها النووي وتؤكد تمسكها بالدبلوماسية
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن بلادها لم تعد ملتزمة بأي من القيود المفروضة على برنامجها النووي، بعد انتهاء المدة الزمنية للاتفاق الدولي الذي أُبرم قبل عشر سنوات بين طهران والقوى الكبرى.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، إن "كل التدابير الواردة في الاتفاق، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي والآليات المرتبطة به، تعتبر منتهية"، مؤكدة في الوقت نفسه "التزام إيران الثابت بالمسار الدبلوماسي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكان الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 بين إيران ومجموعة (5+1) — التي تضم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا — يهدف إلى ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
إلا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات على إيران، أدى إلى تقليص طهران التزاماتها تدريجيًا، وصولًا إلى إعلانها اليوم انتهاء القيود بشكل كامل، في خطوة قد تعيد الملف النووي الإيراني إلى واجهة التوترات الدولية مجددًا.