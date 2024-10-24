"حان وقت الحسم".. الأمم المتحدة تدعو إلى الالتزام بوعود معالجة أزمة التغير المناخي

وقالت: "أندرسن إن دول العالم قدمت وعودًا قوية بشأن المناخ في قمة باريس عام 2015، والآن حان الوقت للوفاء بذلك ونحن بحاجة إلى تعبئة عالمية على نطاق وحجم لم يسبق لهما مثيل، بدءًا من الآن، أو أن هدف 1.5 درجة مئوية سيكون ميتًا، وسيحل محله هدف "أقل من 2 درجة مئوية" في وحدة العناية المركزة"، مضيفة: "إن الأمر المزعج هو أن التكنولوجيا موجودة ويمكن الاستفادة منها، وكذلك فرص العمل والتطوير الاقتصادي، وكل ما يتطلبه الأمر هو الشجاعة السياسية وبعض القيادة القوية".