ضربة روسية توقع عشرات القتلى والمصابين في محطة قطار وسط أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مقتل 15 شخصًا على الأقل اليوم الأربعاء، وإصابة 50 آخرين، بـ"ضربة روسية"، استهدفت محطة للسكك الحديدية في وسط أوكرانيا، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وفي التفاصيل، قال "زيلينسكي" في بداية كلمته: "لقد تلقيتُ للتو معلومات عن هجوم صاروخي روسي على محطة للسكك الحديدية في منطقة دنيبرو بتروفسك. قُتل ما لا يقل عن 15 شخصًا، وأُصيب نحو 50 آخرين".
وأضاف بأن الضربة كانت "مباشرة على العربات في محطة تشابلينو، واشتعلت النيران في أربع عربات لنقل الركاب".
وتابع الرئيس الأوكراني: "هرع رجال الإنقاذ إلى المكان، لكن عدد القتلى قد يرتفع للأسف. هذه هي حياتنا اليومية".
وتتزامن هذه الضربة مع إحياء أوكرانيا ذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في عام 1991، ومع دخولها الشهر السابع من الحرب التي بدأت في 24 فبراير.