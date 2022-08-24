ضربة روسية توقع عشرات القتلى والمصابين في محطة قطار وسط أوكرانيا

وفي التفاصيل، قال "زيلينسكي" في بداية كلمته: "لقد تلقيتُ للتو معلومات عن هجوم صاروخي روسي على محطة للسكك الحديدية في منطقة دنيبرو بتروفسك. قُتل ما لا يقل عن 15 شخصًا، وأُصيب نحو 50 آخرين".