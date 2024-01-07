"بايدن" قلِق من سعي "نتنياهو" لشن حرب شاملة على "حزب الله"

ونقلت الصحيفة عن أكثر من 10 مسؤولين ودبلوماسيين في إدارة "بايدن" لم تذكر أسماءهم في تقريرها، أن الولايات المتحدة أرسلت مبعوثين كبارًا، من بينهم عاموس هوشستين، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى "إسرائيل"؛ من أجل منع نشوب حرب شاملة بين "إسرائيل" و"حزب الله".