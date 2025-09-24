الخارجية الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما في ذلك جريمة قتل شابين فلسطينيين في أقل من 24 ساعة، في بلدة المغير شمال شرق رام الله، وقرية عنزا جنوب جنين، مطالبةً بتدخل دولي جاد وفاعل لوقف جرائم المستوطنين، وإجبار الاحتلال على معاقبة مرتكبي الجرائم وتفكيك ميليشيات المستوطنين المسلحة والمنظمة.