تسجيل 800 من طلبة قطاع غزة لتقديم امتحان الثانوية العامة في مصر

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم الاثنين، أن عملية التسجيل تشمل طلبة الثانوية العامة للعام 2024، ممن التحقوا في برنامج التعليم عن بعد، وطلبة الإعادة، وطلبة الدراسات الخاصة (منازل)، والطلبة غير المستكملين في مادة أو مادتين في عام 2023 من طلبة المدارس الفلسطينيين العالقين المتواجدين حاليًا في جمهورية مصر العربية.