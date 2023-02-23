وثائق تكشف عرقلة رئيس وزراء لبنان عملَ قاضية تحقّق في مخالفات البنوك

وغرّدت القاضية تعليقًا على الوثيقة قائلة: "تدخُّل غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية. معقول وحضرته كان قاضيًا. في نصف الشعب اللبناني حُرم من جني عمره ورزقه ومدخراته، ألا يعنيك ذلك؟ كيف تسمح لنفسك بالتدخُّل في مسار الدعوى. هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين".