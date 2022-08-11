تايوان حول اقتراح الصين لبلدٍ واحدٍ ونظاميْن: وَحْدَنا مَن يملك حق تقرير مصيره

ودافعت بيلوسي، يوم الثلاثاء، عن زيارتها لتايوان، ووصفتها بأنها تستحق القيام بها "قطعًا"، وأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح للصين بعزل الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.