احتجاجات في تل أبيب تدعو الصليب الأحمر إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة

وفيما يستمر القصف على غزة، ترفض إسرائيل أي وقفٍ لإطلاق نارٍ دون الإفراج عن الرهائن، وأجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) وليام بيرنز، ومدير الموساد ديفيد بارنياع، محادثات في الدوحة مع مسؤولين قطريين، الخميس، بشأن "وقف إنساني" للحرب.