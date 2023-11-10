احتجاجات في تل أبيب تدعو الصليب الأحمر إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة

تجمّع عشرات المحتجين الإسرائيليين في تل أبيب أمام مقر منظمة الصليب الأحمر، داعين المنظمة الدولية إلى التدخل لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والذين يقارب عددهم 240 رهينة.
وفيما يستمر القصف على غزة، ترفض إسرائيل أي وقفٍ لإطلاق نارٍ دون الإفراج عن الرهائن، وأجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) وليام بيرنز، ومدير الموساد ديفيد بارنياع، محادثات في الدوحة مع مسؤولين قطريين، الخميس، بشأن "وقف إنساني" للحرب.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس، إنه جرى خلال الاجتماع "العمل على تفاصيل وقف إنساني محتمل (للقتال) من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح رهائن، وإدخال مزيدٍ من المساعدات إلى غزة".