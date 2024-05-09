الأمم المتحدة تصوّت غدًا على قرار يطالب بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية

وشدد على أهمية القرار المرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تعبئة المجتمع الدولي وحثه على المضي قدمًا في تطبيق حل الدولتين، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورًا؛ استنادًا إلى قواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها، كما سيشجع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن على القيام بذلك، بما فيها الدول التي أعلنت استعدادها للاعتراف.