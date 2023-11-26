الكويت.. حبس وزير الداخلية السابق 7 سنوات بقضية إساءة استخدام صندوق أموال الجيش

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، قراراً بـ"حبس وزير الداخلية السابق، الشيخ خالد الجراح؛ وآخرين، لمدة 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ".
وأوضحت المحكمة، برئاسة المستشار سلطان بورسلي؛ أنه تم توقيع العقوبة على الجراح؛ في قضية إساءة استخدام صندوق أموال الجيش الكويتي، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.
وقضت المحكمة، في حكمها الصادر اليوم، بالامتناع عن النطق بعقاب رئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك؛ في القضية نفسها.
يُشار إلى أنه في شهر يوليو الماضي، أعلنت السلطات الكويتية سجن ملحق عسكري سابق في إحدى سفارات البلاد في الخارج، وتغريمه مبلغ نصف مليون دولار في قضية فساد.
وذكرت صحيفة "المجلس"، أن محكمة الاستئناف أيّدت "حبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات، وتغريمه 536 ألف دولار، مع عزله من الوظيفة، بعدما استولى على أموال عامة لاستخدامها في عمليات أمنية".