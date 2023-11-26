الكويت.. حبس وزير الداخلية السابق 7 سنوات بقضية إساءة استخدام صندوق أموال الجيش

وذكرت صحيفة "المجلس"، أن محكمة الاستئناف أيّدت "حبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات، وتغريمه 536 ألف دولار، مع عزله من الوظيفة، بعدما استولى على أموال عامة لاستخدامها في عمليات أمنية".