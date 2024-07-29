محو العائلات والمنازل والثقافة.. استمرار دعم أمريكا لـ"إسرائيل" يُدخِل حرب غزة مرحلة جديدة

وعلى الرغم من أن ما حدث هو تحوّل بارز في الرأي العام العالمي بشأن "إسرائيل"، إلا أنه لا يزال لا يهم على الإطلاق بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في غزة والذين لا يدركون حتى ما يحدث أثناء محاولتهم تفادي القنابل، والبحث عن الطعام، واستخراج موتاهم من تحت الأنقاض. كل ما نتج عن ذلك هو المزيد من التحدي والعدوان من "إسرائيل" وإدانة الأحكام القانونية من قبل حلفائها، وتشويه سمعة أعداد كبيرة من الناس الذين يريدون فقط أن يتوقف القتل ورفضهم. كل هذا يبدو أنه يقول: نعم، هذا هو العالم الذي نعيش فيه الآن. تعودوا عليه.