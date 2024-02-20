ضابط استخبارات إسرائيلي متقاعد يزعم: السنوار عبر إلى مصر من رفح مع رهائن إسرائيليين

وبحسب الهيئة كان شائعاً في إسرائيل أن روحي مشتهى قد تمّت تصفيته مع أحمد غندور، قائد فرقة شمال القطاع لدى حماس وحلقة الوصل بين الذراع العسكرية والقيادة السياسية للحركة.. لكن تبين لاحقاً أن مشتهى كان مختبئاً في ذلك الوقت في حي الرمال، وأنه بقي على قيد الحياة ومنذ ذلك الحين قلّص من تحركاته إلى الحد الأدنى، ولم يُشاهد علناً ولم يُسمع صوته أو شيء على لسانه منذ ذلك الحين.