"بلينكن": أمريكا على أهبة الاستعداد إذا صعّدت إيران الأزمة في المنطقة

وتابع: "نحن قلقون، وفي الواقع نتوقع تصعيداً من قبل وكلاء إيران ضد قواتنا، ولا أحد يريد فتح جبهة ثانية للقتال، لكن إذا حدث ذلك، فنحن مستعدون، ولهذا السبب أرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات إلى المنطقة ليس للاستفزاز، بل للردع".