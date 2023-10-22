"بلينكن": أمريكا على أهبة الاستعداد إذا صعّدت إيران الأزمة في المنطقة

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد): "إن الولايات المتحدة تتوقع تصعيداً من قبل وكلاء إيران في المنطقة ضد قواتها، وهي مستعدة إذا حاولت إيران تصعيد الأزمة".
وأضاف "بلينكن" في تصريحات لشبكة "إن.بي.سي": "إن الولايات المتحدة تتخذ بالفعل إجراءات لضمان الدفاع بشكل فعال عن شعبنا إذا حاولت إيران تصعيد الحرب الإسرائيلية مع حماس".
وتابع: "نحن قلقون، وفي الواقع نتوقع تصعيداً من قبل وكلاء إيران ضد قواتنا، ولا أحد يريد فتح جبهة ثانية للقتال، لكن إذا حدث ذلك، فنحن مستعدون، ولهذا السبب أرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات إلى المنطقة ليس للاستفزاز، بل للردع".