"لا تشوش على عملي".. "غالانت" يقاطع اجتماع مجلس الحرب بسبب خلاف مع "نتنياهو"

وتكررت الخلافات بين "غالانت" و"نتنياهو"، حول كيفية إدارة الحرب على قطاع غزة، وما بعد الحرب، بالإضافة إلى محاولات "نتنياهو" المتكررة لتحميل الجيش مسؤولية الحرب على قطاع غزة.