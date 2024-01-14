"لا تشوش على عملي".. "غالانت" يقاطع اجتماع مجلس الحرب بسبب خلاف مع "نتنياهو"

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم (الأحد)، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت غادر اجتماع مجلس الوزراء الحربي؛ بسبب منع مدير مكتبه من الحضور، وسط تزايد التوتر داخل المجلس.
وأضافت الهيئة أن التوترات داخل مجلس الوزراء الحربي تتزايد، حيث غادر "غالانت" المناقشة الوزارية، مساء أمس؛ بسبب عدم الموافقة على بقاء مدير مكتبه.
من جهتها، بينت القناة "13" الخاصة أن "غالانت" طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم التشويش على عمله داخل الحكومة.
وتكررت الخلافات بين "غالانت" و"نتنياهو"، حول كيفية إدارة الحرب على قطاع غزة، وما بعد الحرب، بالإضافة إلى محاولات "نتنياهو" المتكررة لتحميل الجيش مسؤولية الحرب على قطاع غزة.