بريطانيا.. عملات نقدية وطوابع تحمل صورة ملكها الجديد تشارلز الثالث

وفي الوقت الذي تبدأ فيه البلاد التكيف مع أول ملك جديد لها منذ 70 عاماً، قال صانعو عملاتها وطوابعها، اليوم الثلاثاء، إنهم سيبدؤون عملية التحول البطيئة من استخدام صورة الملكة الراحلة إليزابيث إلى صورة الملك الجديد.