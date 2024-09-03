"يوم رهيب لأوكرانيا".. هجوم روسي على منشأة تعليمية عسكرية يقتل 49 ويصيب 219

من جهة أخرى، بيّن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في حديثه مع كريستيان أمانبور من "سي إن إن" في كييف، أن الصاروخ وصل إلى الهدف في فترة زمنية قصيرة جدًا. وأن الناس أصيبوا أثناء محاولتهم الوصول إلى ملجأ القنابل.