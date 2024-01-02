وسط أنباء متضاربة.. انفجار قوي يهز ضاحية بيروت الجنوبية

يأتي هذا فيما أعلنت وسائل إعلام لبنانية سقوط ضحايا واحتراق سيارة وتضرر مبنى بسبب الانفجار، في وقت أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتباً لحركة حماس في المشرفية جنوب بيروت، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.