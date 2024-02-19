إسرائيل تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله بمنطقة "الغازية".. "رداً على هجوم طبريا"

استهدف الطيران الإسرائيلي منطقة الغازية وخلف منشآت الزهراني بجنوب لبنان والتي تبعد نحو 60 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل.
وفي التفاصيل، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجمات على مخازن أسلحة لحزب الله في الغازية رداً على هجوم طبريا.
وذكر مصدر أمني لبناني أن 8 إصابات سقطوا جراء الغارتين الإسرائيليتين في بلدة الغازية جنوبي لبنان، فيما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين بأن الغارات الإسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان استهدفت سيارة، وفقاً للعربية نت.
وقالت الوكالة إن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الاستهداف ببلدة الغازية، دون ذكر تفاصيل أخرى على الفور، فيما طالت غارات إسرائيلية أخرى بلدة الزهراني.
وذكر الإعلام المحلي اللبناني أن إحدى الغارتين استهدفت مستودعاً يقع قرب الطريق الساحلية الدولية، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم وتصاعد سحب دخان كثيفة غطت سماء المنطقة.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها سكان وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي سحب دخان أسود تتصاعد من موقعين على الأقل في البلدة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية قصف موقع بركة ريشا الحدودي العسكري الإسرائيلي "بالأسلحة المناسبة"، وإصابته "إصابة مباشرة".
وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وتستمر المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بشكل شبه يومي منذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، إلا أنها مؤخراً بدأت تتوسع لتصل إلى العمق اللبناني. فقد طالت الضربات الإسرائيلية، مؤخراً، عدة بلدات لبنانية، بينها الصوانة وعدشيت وصليا والشهابية، يبعد بعضها عن الحدود مسافات تصل إلى 25 كيلومتراً. وأدت إلى مقتل نحو 10 لبنانيين بينهم أطفال، بعد مقتل جندية في شمال إسرائيل، جراء صاروخ أطلق من الجانب اللبناني.
في حين تتكثّف الجهود الدولية لمنع اندلاع صراع أشمل، وترتيب الوضع الحدودي بين البلدين، بعدما بات مرتبطًا عضوياً بالحرب الدائرة في غزة والتي دخلت شهرها الخامس.