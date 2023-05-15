الانتخابات التركية 2023م.. ملفات صعبة ومعقدة في انتظار الرئيس القادم

هذا فيما ترى (بي بي سي نيوز) في قراءة لها أنه يبدو لافتاً في هذه الانتخابات عدم تمكن أي من المرشحين الرئاسيين رجب طيب أردوغان أو كمال كلجدار أوغلو على نسبة تزيد على 50% من الأصوات ليحسم الفوز لصالحه. وأنه قد يبدو من المستغرب أنه رغم الشعبية الكبيرة، التي يحظى بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، على مدار سنوات حكمه الطويلة، فإنه بدا في هذه الانتخابات، غير قادر على الحسم من الجولة الأولى، فيما يراه مراقبون دليلاً على تململ في بعض قطاعات الشعب التركي، التي رأت أن أردوغان تحول إلى الحكم الأحادي، وربما أفرط في الإجراءات التي اتخذها ضد معارضيه، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضده في عام 2016. وينظر لهذه النسخة من الانتخابات بأهمية حيث إنه في حال فوز الرئيس أردوغان بولاية جديدة، فإنها ستكون الولاية الأخيرة له وفقاً لهذا النظام، وبجانب اختيار الرئيس، فإن الناخبين الأتراك صوتوا أيضاً لاختيار أعضاء البرلمان التركي، البالغ عددهم 600 نائب.