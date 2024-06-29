من بين 7 مرشحين.. الموريتانيون ينتخبون رئيسهم الجديد

توجّه الناخبون في موريتانيا، اليوم "السبت"، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، التي يتنافس فيها سبعة مرشحين، على رأسهم الرئيس المنتهية ولايته "محمد ولد الشيخ الغزواني".