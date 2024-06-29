من بين 7 مرشحين.. الموريتانيون ينتخبون رئيسهم الجديد

توجّه الناخبون في موريتانيا، اليوم "السبت"، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، التي يتنافس فيها سبعة مرشحين، على رأسهم الرئيس المنتهية ولايته "محمد ولد الشيخ الغزواني".
وفتحت مراكزُ الاقتراع أبوابَها في عموم موريتانيا في الساعة السابعة صباحًا أمام 1.9 مليون ناخب يحقّ لهم التصويت.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات "محمد تقي الله الأدهم"، في مؤتمر صحفي قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع؛ أن الناخب سيدلي بصوته وسط جوّ ديمقراطي غير خائف من الترغيب والترهيب؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وقرّرت اللجنةُ المستقلّة للانتخابات تغييرَ مواقع مراكز التصويت في المناطق على الحدود مع مالي؛ لتعذر تأمينها.
وقالت اللجنة في بيان: "تقرّر تغيير مواقع هذه المراكز إلى مواقع جديدة؛ لتعذُّر تأمينها بسبب وقوعها داخل الأراضي المالية، أو لمحاذاتها لحدود مالي".
وتحظى هذه الانتخابات بمراقبة دولية ممثّلة في الاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، ومجموعة دول الساحل والصحراء، ومنظمة التعاون الإسلامي، وشبكة النساء الرائدات في أفريقيا.
وشهدت مختلفُ مناطق العاصمة نواكشوط انتشارًا أمنيًّا كثيفًا في الشوارع والأماكن العامة، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية التي أعلنت عنها السلطات.
وذكرت وزارة الداخلية أنها اتّخذت إجراءات أمنية بالتزامن مع العملية الانتخابية لضمان سيرها في جوّ من الهدوء؛ حتى يؤدّي الموريتانيون حقَّهم الدستوري في التعبير عن آرائهم والتصويت لمرشحهم بكل حرية وأريحية.
ويختار الموريتانيون رئيسَهم من بين سبعة مرشحين هم: الرئيس ولد الشيخ الغزواني، وحمادي ولد سيدي المختار رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، ومحمد الأمين المرتجي الوافي، والأستاذ الجامعي أوتاما سوماري، ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية بامامادو بوكاري، والنائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، ورئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام الداه اعبيد.