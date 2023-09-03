فرنسا: سفيرنا في النيجر لن يغادر نيامي بأوامر من سلطة غير شرعية

وتستمر منذ أيام أزمة بين فرنسا والنيجر بسبب سفير باريس في نيامي، وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، إنه على القوات الفرنسية مغادرة البلاد فوراً، ويجب على السفير الفرنسي ألا يبقى أكثر من ذلك في بلادنا، تجنباً لطرده بالقوة، وفقاً للعربية نت.