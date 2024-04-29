"أمين مجلس التعاون" يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار بغزة ومؤتمر دولي لحل الدولتين

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية إلى غزة ستكون محور التركيز خلال الأيام المقبلة، وأنه سيتم فتح المزيد من المعابر لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الأسابيع المقبلة؛ موضحًا أن هناك تقدمًا ملموسًا بشأن المساعدات، وأن هناك حاجة إلى المزيد.