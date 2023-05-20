الرئيس الأوكراني يصل إلى هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع

قبيل وصول زيلينسكي إلى هيروشيما للمشاركة في قمة مجموعة السبع؛ أعلنت الإدارة المدنية والعسكرية في كييف السبت، أنها صدّت بشكل تام خلال الليل، هجومًا جديدًا شنته مُسَيّرات روسية على العاصمة الأوكرانية، وأدى إلى سقوط حطام في كييف دون تسجيل إصابات في هذه المرحلة.
وتَعَهّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن نيودلهي ستقوم بكل ما في وسعها لوضع حد للغزو الروسي لأوكرانيا؛ وذلك خلال لقاء جمعهما السبت في مدينة هيروشيما اليابانية.
كان هذا الاجتماع الأول بين الزعيمين منذ بدء الغزو مطلع 2022.
وقال "مودي" متوجهًا إلى زيلينسكي: "أتفهم الألم الذي تشعر به وكذلك ألم المواطنين الأوكرانيين. يمكنني أن أؤكد لك أننا، الهند وأنا شخصيًّا، سنقوم بكل ما في وسعنا لحل ذلك".