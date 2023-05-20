الرئيس الأوكراني يصل إلى هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع

قبيل وصول زيلينسكي إلى هيروشيما للمشاركة في قمة مجموعة السبع؛ أعلنت الإدارة المدنية والعسكرية في كييف السبت، أنها صدّت بشكل تام خلال الليل، هجومًا جديدًا شنته مُسَيّرات روسية على العاصمة الأوكرانية، وأدى إلى سقوط حطام في كييف دون تسجيل إصابات في هذه المرحلة.