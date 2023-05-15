في الذكرى 75 للنكبة.. الرئيس الفلسطيني يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

وأضاف: "إن النكبة لم تبدأ في العام 1948، كما أنها لم تنته بعد هذا العام، فإسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، لا تزال تواصل احتلالها وعدوانها على الشعب الفلسطيني، ولا تزال تتنكر لهذه النكبة، وترفض قرارات الشرعية الدولية القاضية بعودة اللاجئين الفلسطينيين".