في الذكرى 75 للنكبة.. الرئيس الفلسطيني يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الاثنين) في خطاب في الأمم المتحدة بمناسبة ذكرى النكبة الخامسة والسبعين، بـتعليق عضوية إسرائيل في المنظمة على خلفية اعتدائها على الفلسطينيين واحتلالها أراضي فلسطينية.
وقال "عباس" في خطاب استمر ساعة: "نطالب رسميًا، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بإلزام إسرائيل باحترام قراراتكم هذه، أو تعليق عضويتها في الأمم المتحدة".
وأضاف: "إن النكبة لم تبدأ في العام 1948، كما أنها لم تنته بعد هذا العام، فإسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، لا تزال تواصل احتلالها وعدوانها على الشعب الفلسطيني، ولا تزال تتنكر لهذه النكبة، وترفض قرارات الشرعية الدولية القاضية بعودة اللاجئين الفلسطينيين".
ولفت إلى أن إسرائيل لم تفِ بالتزامات قبول عضويتها في الأمم المتحدة منذ إعلان قيامها في 14 مايو 1948 بعد تصويت الأمم المتحدة في نوفمبر 1947 لصالح تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن المنظمة الدولية اتخذت عبر السنين مئات القرارات التي تُقِر بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في وطنه، ألف قرار تقريبًا لكن لم يطبق أي منها.
وجاء خطاب رئيس السلطة الفلسطينية، الذي تتمتع دولته فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة، خلال جلسة خاصة للجنة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بحضور عشرات من السفراء لدى الأمم المتحدة.
وللمرة الأولى، وبفضل قرار صدر في نوفمبر الماضي، تحيي الأمم المتحدة الاثنين في مقرها بنيويورك ذكرى نكبة الفلسطينيين، التي بدأت في 15 مايو 1948 غداة إعلان قيام إسرائيل.