ألمانيا.. إصابة 14 شخصًا في حادث قطار بشمال الراين

وأصيب ثلاثة ركاب على متن القطار المتجه إلى زانتن بجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما أصيب 11 آخرون من بين 29 شخصًا كانوا على متن قطار الركاب بجروح طفيفة.