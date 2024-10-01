طهران: سنستهدف مصالح الدول الداعمة لإسرائيل إذا شاركت في أي عدوان علينا

ويأتي الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، أمس الثلاثاء، "بعد مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس" على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر الماضي.