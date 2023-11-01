السودان.. "البرهان" يعزل 5 وزراء

أعلن مجلسُ السيادة في السودان، اليوم "الأربعاء"، إقالةَ 5 وزراء؛ منهم وزير الطاقة والنفط، ووزيرة التموين.
وأفاد المجلس عبر "تلجرام"، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارًا بإقالة 5 وزراء؛ وهم: وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، ووزيرة التجارة والتموين أمال صالح سعد، ووزير النقل هشام أحمد علي، وسعاد الطيب حسن وزيرة العمل والإصلاح الإداري.
وأضاف: أن "البرهان" أصدر قرارًا آخرَ بإعفاء الحافظ إبراهيم عبد النبي من منصب وزير الثروة الحيوانيّة، وطالب القرارُ أطرافَ سلام جوبا بترشيح البديل.
ويعاني السودانُ، منذ 15 أبريل الماضي، حربًا واسعة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".