استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين غرب مدينة رفح، كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف مدفعي استهدف بلدة عبسان شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وفي مدينة غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين وجرح آخرون، إثر قصف الاحتلال تجمعًا للفلسطينيين غرب المدينة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 33 شهيدًا وعشرات الجرحى.
ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مخيمي البريج والنصيرات، أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.