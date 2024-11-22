استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة

وفي مدينة غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين وجرح آخرون، إثر قصف الاحتلال تجمعًا للفلسطينيين غرب المدينة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 33 شهيدًا وعشرات الجرحى.