هجمات روسية متعددة ومساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت إن قواتها شنت ضربات على مواقع أوكرانية في عدة أجزاء من أوكرانيا، واتهمت كييف بتنفيذ قصف بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
وأضافت الوزارة أن القوات الروسية نفذت ضرباتها في مناطق خيرسون وميكولايف وخاركيف ودونيتسك، وفقًا للوزارة، وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية نفذت هجومًا فاشلًا بالقرب من برافدين في خيرسون.
وقالت الوزارة إن الوضع الإشعاعي في زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، ما زال طبيعيًا. وأضافت أنه تم تسجيل حادثتين لقصف أوكراني بالقرب من المنشأة يوم السبت.
لكن متحدثًا باسم وزارة الخارجية الأوكرانية نفى قيام القوات الأوكرانية بقصف بالقرب من المنشأة.
وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات مرارًا بقصف محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.
وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قرارًا يوم الخميس يطالب روسيا بإنهاء احتلالها للمحطة.
وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية يوم السبت إن السفينة الثالثة، التي خطط لها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود وعلى متنها نحو 30 ألف طن من القمح.
وأفادت الوزارة في بيان "السفينة متجهة إلى إثيوبيا. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن إثيوبيا على شفا أزمة غذاء".
وشكر رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال الولايات المتحدة يوم السبت على دعمها لأوكرانيا بعد تلقيها مساعدات مالية جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكتب شميهال على تويتر "تلقت ميزانية الدولة في أوكرانيا منحة قيمتها 1.5 مليار دولار. هذه آخر شريحة من مساعدة تبلغ 4.5 مليار دولار من الولايات المتحدة من صندوق ائتمان البنك الدولي".
وأضاف أن الأموال ستستخدم لدعم إنفاق الميزانية المخصص لمدفوعات المعاشات وبرامج الدعم الاجتماعي.