هجمات روسية متعددة ومساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار لأوكرانيا

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية نفذت ضرباتها في مناطق خيرسون وميكولايف وخاركيف ودونيتسك، وفقًا للوزارة، وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية نفذت هجومًا فاشلًا بالقرب من برافدين في خيرسون.