قمة جديدة لـ "إيكواس" الخميس إثر انتهاء مهلة حددتها لانقلابيي النيجر

وسبق للانقلابيين في نيامي أن توعدوا "برد فوري" على "أي عدوان"، فيما قال "المجلس الوطني لحماية الوطن" الحاكم والذي يضم العسكريين الذين استولوا على السلطة، إن "انتشارًا مسبقًا استعدادًا للتدخل جرى في بلدين في وسط إفريقيا"، من دون تحديد هذين البلدين، محذرًا من أن "أي دولة مشاركة ستعد طرفًا في القتال".