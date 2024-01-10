الجيش الإسرائيلي: بعد غزة سنعرف كيفية المحاربة في لبنان إذا لزم الأمر

في تصعيد للهجته ضد حزب الله اللبناني المتمركز على الجانب الآخر من الحدود، أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن قواته قادرة على تدمير أي قرية داخل لبنان، مشيرًا إلى أن قواته ستعرف كيفية المحاربة في لبنان وذلك بعد قتالهم في غزة.
وحسب موقع العربية؛ قال هرتسي هاليفي أمام حشد من الجنود في غزة إن ما قام به الجنود في القطاع المحاصر، أقنعه أن بإمكانهم نقل القتال إلى الأراضي اللبنانية إذا لزم الأمر.
ونُقل عنه بيان للجيش الإسرائيلي "لقد قاتلنا في غزة، لذا نعرف كيف نفعل ذلك في لبنان إذا لزم الأمر".
كما أضاف "بعد ما قمتم به في غزة، لا توجد قرية في لبنان لا يمكنكم دخولها وتدميرها".
وبينما يقول حزب الله إنه يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية دعمًا لغزة، يقول الجيش الإسرائيلي إن ضرباته الجوية والمدفعية تهدف إلى تعطيل البنية التحتية للحزب وتحركات مقاتليه في محيط الحدود.