الجيش الإسرائيلي: بعد غزة سنعرف كيفية المحاربة في لبنان إذا لزم الأمر

في تصعيد للهجته ضد حزب الله اللبناني المتمركز على الجانب الآخر من الحدود، أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن قواته قادرة على تدمير أي قرية داخل لبنان، مشيرًا إلى أن قواته ستعرف كيفية المحاربة في لبنان وذلك بعد قتالهم في غزة.