رُفِعت الجلسة.. لبنان يفشل في اختيار رئيس للجمهورية للمرة الخامسة

وفي الدورة الأولى لجلسة اليوم، انتهى فرز الأصوات، وجاءت النتائج على الشكل التالي: (47 ورقة بيضاء، 44 ميشال معوض، 7 لبنان الجديد، 7 عصام خليفة، 1 زياد بارود، 1 زياد حايك، لأجل لبنان 1، ملغاة 1)؛ بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".