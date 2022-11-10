العالم

رُفِعت الجلسة.. لبنان يفشل في اختيار رئيس للجمهورية للمرة الخامسة

إخفاق الاختيار يتجدد بمجلس النواب بعدما شغر كرسي "عون"
مجلس النواب اللبناني
مجلس النواب اللبناني
سبق
سبق

فَشِلَ مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الخامسة، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا للرئيس السابق ميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي.

وفي الدورة الأولى لجلسة اليوم، انتهى فرز الأصوات، وجاءت النتائج على الشكل التالي: (47 ورقة بيضاء، 44 ميشال معوض، 7 لبنان الجديد، 7 عصام خليفة، 1 زياد بارود، 1 زياد حايك، لأجل لبنان 1، ملغاة 1)؛ بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وقبيل الدعوة لعقد الدورة الثانية، تم فقدان النصاب، وعلى الأثر رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة إلى يوم الخميس المقبل 17 نوفمبر الحالي.

لبنان
مجلس النواب اللبناني

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org