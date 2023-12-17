"التحرير الفلسطينية": ستتم محاسبة حماس لكن بعد وقف النار في غزة

وفي التفاصيل، أوضح في تصريحات خاصة لقناة العربية، اليوم الأحد، أن الأولوية الآن وقف إطلاق النار في غزة ثم تأتي المحاسبة، مشيراً إلى أنه لا اتصالات جدية ورسمية مع حماس منذ اجتماع العلمين في مصر، مبيناً أن حماس هي من قطعت الاتصالات مع المنظمة.