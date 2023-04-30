في أحدث تقاريره.. البنك الدولي يصنف لبنان "الأعلى تضخمًا" في العالم

أكد البنك الدولي، في أحدث تقاريره عن الأمن الغذائي حول العالم، أن لبنان سجّل أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي؛ إذ بلغت 261%، كنسبة تغير سنوية للفترة بين نهاية فبراير الماضي والشهر ذاته من عام 2022، وبفارق مضاعف عن نتيجة زيمبابوي التي حلت في المرتبة الثانية بنسبة 128%.